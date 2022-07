Rettungsdienst am Limit: Hoher Krankenstand in Nürnberg

In der Wache des BRK Nürnberg versucht Marc-André Pulverich händeringend Personal aufzutreiben. Denn auch heute haben sich zwei Kollegen krankgemeldet. "Das Problem ist, kurzfristige Corona-Ausfälle zu kompensieren. Wir versuchen nachzubesetzen, aber das ist schwierig. Deswegen sind wir hier rund um die Uhr am Telefonieren."

Für einen der krank gemeldeten Sanitäter findet er heute keinen Ersatz. Der Rettungswagen kann damit nicht eingesetzt werden. Er steht also weder für Krankentransporte noch für Rettungseinsätze zur Verfügung. Der Wachleiter muss schweren Herzens die Leitstelle informieren.

Chronischer Personalmangel kombiniert mit Krankheitswelle

Jens Vitzthum, der Leiter des BRK-Rettungsdienstes in Nürnberg gibt unumwunden zu, die Lage ist sehr angespannt. "Wir haben im Juni circa 45 von 165 Mitarbeitenden im Krankenstand gehabt. Das wird sich im Juli wohl noch verschärfen. Wir sind mitten in der Sommerwelle und haben sehr große Probleme, unsere Dienste derzeit zu besetzen.“

Zweimal in der Woche müssen sich die Kollegen vor Dienstantritt testen, idealerweise sollen sie es auch öfter tun. Immer wieder werden dabei symptomfreie Infizierte entdeckt, die dann ausfallen. Der hohe Krankenstand macht dem Rettungsdienstleiter Sorge. Alle in seinem Team würden an der Belastungsgrenze arbeiten, um Menschen in Not zu zu helfen.

Kliniken melden sich ab, weil ihnen Personal fehlt

Notfälle werden weiter vom Rettungsdienst versorgt, dafür werden alle Kapazitäten frei geschaufelt. Häufig stelle sich aber die Frage, welche Klinik die Patienten überhaupt noch aufnimmt. Viele Krankenhäuser im Großraum melden sich ab, weil sie keine Kapazitäten mehr haben, berichtet Jens Vitzthum.

"Das heißt für uns, dass Rettungswagen nach der Erstversorgung derzeit lange an der Einsatzstelle stehen und warten müssen, bis ihnen ein Bett in einer geeigneten Klinik zugeteilt wird. Teilweise müssen wir lange Fahrtstrecken bis ins Umland zurücklegen." Das alles kostet Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Etwa für Krankentransporte oder Verlegungsfahrten. Inzwischen gibt es hier Wartezeiten von bis zu zehn Stunden.