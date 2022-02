Rettungsaufruf für Hydrantenmännla in Dietenhofen

"Mag sein, dass es Wichtigeres derzeit gibt, als sich Sorgen um bemalte Wasser-Hydranten zu machen, aber alles, was den Menschen Freude bereitet und ohnehin etwas düstere Zeiten aufhellt, das kann nicht falsch sein." Da ist sich Dietenhofens Bürgermeister Rainer Erdel (FDP) sicher. An die 50 bemalte Wasser-Hydranten, so seine Schätzung, ließen sich in Dietenhofen und den 28 Ortsteilen wohl zählen. Es sei einfach eine sympathische Auflockerung des Ortsbildes und an der technischen Unversehrtheit der Hydranten ändere sich durch die Bemalung nichts.

Mach die Heimat bunt!

Bunte Männchen, meist mit Schnauzbart, roter Kappe, lustigen Jacken: Die Idee dazu hatte der Oberschlauersbacher Künstler Leonhard Schwarz. Er wollte seine Heimat ein wenig bunter machen, bekam ohne große Umwege Mitte der 90er Jahre die offizielle Genehmigung vom Wasserversorger und Bürgermeister, die Hydranten aufzuhübschen. In Dietenhofen kennt eigentlich jeder die Hydranten-Männchen und nicht nur dort. "Die haben mir schon als Kind gefallen", sagt eine junge Mutter. Damals glaubte sie, die Hydranten wären überall so angemalt. Ein älteres Ehepaar lobt die Idee als sehr kreativ und hübsch. Man wünsche sich für Nürnberg Ähnliches.

Aufruf im Radio

Mittlerweile sind die Männchen natürlich in die Jahre gekommen. Die Farben sind verblasst, hier und da abgeblättert, Rost macht sich breit. Bürgermeister Rainer Erdel setzt sich aktuell für den Erhalt der Hydranten-Männchen ein. In der Lokalzeitung und im Radio gab es sogar einen Aufruf. Wer rettet die Hydranten-Männchen? Wer hat Lust zu pinseln? Einerseits sollen die bestehenden Figuren in neuem Glanz erstrahlen, andererseits können auch neue Hydranten bemalt werden. Es gilt künstlerische Freiheit. Leonhard Schwarz würde das bestimmt freuen. Der "Vater der Hydranten-Männchen" ist bereits vor neun Jahren verstorben, kann den Figuren kein neues Leben mehr einhauchen.