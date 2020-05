Rettungsaktion um abgestürztes Storchenküken hat keinen Erfolg

Eine Rettungsaktion für ein Storchenküken ist am Sonntag in Pfatter im Landkreis Regensburg ohne Erfolg geblieben: Schon kurze Zeit, nachdem das heruntergestürzte Küken von einer Tierschützerin wieder ins Nest gesetzt worden war, wurde es von einem der Alttiere erneut aus dem Nest geworfen. Das Küken starb.

Aufwendige Rettungsaktion glückt zuerst

Die Rettungsaktion war aufwendig. Die Tierschützerin benötigte eine Drehleiter der Feuerwehr, um das Küken wieder ins Nest zu bringen. Laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) dürfen Eingriffe an den Nestern nur nach vorheriger Absprache mit den Behörden erfolgen. Eine solche Genehmigung hat die Tierschützerin eigenen Angaben zufolge nicht gehabt. Sie habe jedoch Rücksprache mit dem LBV in Regensburg gehalten und dort die Empfehlung bekommen, das Küken so schnell wie möglich wieder in das Nest zurückzusetzen.

Altvogel wirft Küken aus dem Nest

Allerdings: Die Hoffnung, die Altvögel könnten das Jungtier wieder aufnehmen, wurde nicht erfüllt. Kurz nach der geglückten Rettungsaktion packte ein Elternteil das Küken und warf es aus dem Nest - und diesmal überlebte das Küken den Sturz nicht.

LBV-Sprecherin: "Kommt immer wieder vor"

Dass Jungvögel aus dem Nest geschmissen oder gar von den Altvögeln aufgefressen werden, komme immer wieder vor, sagte eine Sprecherin des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern am Montag. Wenn nicht genug Futter vorhanden ist, "investieren sie lieber gleich nur in die kräftigsten Jungen."