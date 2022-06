Rettung von deutscher Schülergruppe könnte teuer werden

"Eine gute Schätzung": Mit diesen Worten kommentierte ein Sprecher der Bergrettung Vorarlberg österreichische Medienberichte, nach denen die Kosten der Rettung einer Schülergruppe aus Ludwigshafen um die 18.000 Euro betragen werde.

Immerhin war es eine ziemlich große Gruppe von 99 Schülern und Schülerinnen und acht Begleitpersonen, die die Bergretter von einem schmalen und nach Regenfällen rutschigen Grat im Kleinwalsertal erlösen musste. Etwa 70 Mitglieder der Gruppe wurden von den Hubschraubern mit Seilen geborgen, die anderen stiegen von Bergrettern begleitet ab. Zu Buche schlagen drei Flugstunden des Polizeihubschraubers, eineinhalb Flugstunden eines Notarzt-Hubschraubers und der Einsatz der Bergretter.

Fehleinschätzung oder Missinformation?

Was war passiert? Die Gymnasiasten im Alter von zwölf bis 14 Jahren und ihre Lehrer waren vor zwei Wochen im österreichischen Kleinwalsertal auf einer für ihre Ausrüstung und Fähigkeiten zu schwierigen Route gelaufen. Die Lehrkräfte hatten sie aufgrund missverständlicher bis irreführender Informationen im Internet ausgesucht: die "klasse Feierabendrunde", die auf der Website angepriesen wurde, war weitaus riskanter als beschrieben.

Eine Anzeige gegen den Autor, einen Tourengeher, erstattet die Polizei aber nicht: "Einer ist gut beieinander, der andere ist es nicht", erklärte Polizei-Pressesprecher Robert Vonach gegenüber dem BR. Dafür prüft die Staatsanwaltschaft in Feldkirch, ob den Lehrern Fahrlässigkeit oder sogar grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden muss - immerhin hatten sich zwei der Schüler leicht verletzt.

Wer zahlt?

Die Rechnung des Einsatzes ist nun schneller als zunächst erwartet an der Schule in Ludwigshafen eingetroffen. Dort müsse nun intern geklärt werden, wer für die Summe aufkommt. Die Schule? Die Lehrer? Eine Versicherung? Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) jedenfalls hat den "Bergwanderern" mögliche Hilfsleistungen in Aussicht gestellt.