Rettung von Coburger Möbelhersteller Schillig geplatzt

"Wir waren uns mit dem Investor einig, der Übernahmevertrag war bereits unterschrieben. Der Investor wollte das Unternehmen fortführen und 130 Arbeitsplätze erhalten", sagte Zaremba.

Eigentümer wollten Mietvertrag nicht unterzeichnen

Die letzte Entscheidung lag am Wochenende bei den Unternehmensinhabern, die als Eigentümer der Immobilie den Mietvertrag mit dem Investor hätten unterschreiben müssen. Der Investor hatte einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Mietfreiheit im ersten Jahr gewünscht.

Ein entsprechender Vertrag sei nicht unterzeichnet worden. "Nach dem Insolvenzrecht bleibt nun nur noch die Ausproduktion und Schließung bis November, wir sind da an Recht und Gesetz gebunden", sagte Zaremba weiter.

230 Mitarbeiter betroffen

Am 13. Juli hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Der Betrieb beschäftigt nach eigenen Angaben 230 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftet knapp 68 Millionen Euro Umsatz an neun Produktionsstandorten in sechs Ländern und beliefert rund 1.000 Fachhändler in zehn Ländern.