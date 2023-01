Rettung in letzter Sekunde: Mann aus Gleisbett gezogen

Diese Situation werden die Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen: Am Bahnhof in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart ist ein Mann ins Gleisbett gestürzt. Der schnellen Reaktion von drei jungen Frauen hat er sein Leben zu verdanken.

Gerade noch rechtzeitig vor Güterzug gerettet

Weil er womöglich körperlich eingeschränkt war, fiel der ältere Mann aufs Gleis. Laut Polizei reagierten drei junge Frauen sofort, sprangen selbst runter aufs Gleis und riefen einen Mann um Hilfe. Dieser wendete sich einfach ab, berichtete eine der drei Helferinnen fassungslos. Ein anderer junger Mann hingegen griff beherzt vom Bahnsteig aus zu. Gemeinsam retteten sie den Hilflosen zurück auf den Bahnsteig. Unmittelbar danach fuhr ein Güterzug vorbei und danach traf der Zug nach Würzburg ein. Ohne die Hilfe der Fahrgäste hätte der alte Mann keine Chance gehabt.

Mann in Krankenhaus gebracht

Wenig später traf der Rettungsdienst ein und brachte den Mann ins Krankenhaus, so die Polizei. Zumindest augenscheinlich hatte er sich bei dem Sturz nicht verletzt. Allerdings deuteten hängende Mundwinkel und seine Sprechweise möglicherweise auf einen Schlaganfall hin.