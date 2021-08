Rettung im Tierpark: "Jackpot" für Fischotterbaby Jacky

Keine Auswilderung mehr möglich - Jacky bleibt im Zoo

Jacky wird auch in Zukunft im Bayerwaldtierpark Lohberg leben. "Auswildern kann man so eine Handaufzucht nicht mehr", erklärt Tiermedizinerin Claudia Schuh. Das Tier sei viel zu sehr an Menschen gewohnt.

"Außerdem kann ich ihr schlecht zeigen, wie man jagt. Auch das müssen in freier Natur kleine Otter bei ihrer Mutter lernen." Claudia Schuh, Tierparkchefin

Deswegen wäre Jacky nur sehr schlecht auf ein Leben ohne menschliche Obhut vorbereitet, sie würde leichte Beute von Fressfeinden. Im Bayerwaldtierpark ist jedenfalls Platz für sie. Zufällig steht dort ein Fischottergehege frei.

Otterbaby braucht noch viel Schlaf

Nach einer halben Stunde ist der erste Wasserausflug des Otterbabys wieder vorbei. "Man merkt, Jacky braucht jetzt wieder Ruhe und Schlaf", weiß Claudia Schuh. Zurück in ihrer Katzenbox, ihrem Ersatzbau, verkriecht sich Jacky sofort unter den Handtüchern, Augenblicke später ist sie bereits eingeschlafen. Zweieinhalb Stunden, dann wird sie wieder Hunger haben.