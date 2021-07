Rettung für Rosa und Rudi - Familie zieht Rehkitze auf

Bei Familie Gänsbauer in Simmelsdorf herrscht sei Wochen Ausnahmezustand: Ende Mai nahm die Familie zwei Rehkitze bei sich auf und zieht sie nun in ihrer Scheune mit der Flasche groß. Alle paar Stunden müssen die Kleinen gefüttert werden, auch nachts. Eine kräftezährende Aufgabe, die vor allem Mutter Barbara Gänsbauer übernimmt, damit sich die Wildtiere möglichst wenig an Menschen gewöhnen. Denn irgendwann sollen die verwaisten Kitze wieder ausgewildert werden.

Verzweifelte Schreie nach der Mutter

Vor allem der kleine Rehbock Rudi war in einem sehr schlechten Zustand, wog gerade mal zwei Kilogramm, als die Familie ihn fand. Ende Mai hatten die Gänsbauers die Rehkitze am Waldrand unterhalb ihres Bauernhofes zwei Tage lang nach der Mutter schreien hören. Doch die Geis kam nicht zurück. Die Familie informierte den Jagdpächter und gemeinsam suchten sie - auch mit einer Wärmebildkamera - die Wiese unterhalb des Hofes ab. Dort fanden sie erst die tote Mutter, die wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben ist und dann die zwei Kitze.

"Die waren total durchgefroren, nass und dehydriert, weil sie schon längere Zeit nichts mehr zum Trinken gehabt haben, die hätten keine Nacht mehr überlebt. Und dann haben wir gleich das Füttern angefangen mit Ziegenmilch, die haben wir in Spritzen aufgezogen. So haben wir die Nacht durchgefüttert, bis wir am nächsten Tag ein Fläschchen kaufen konnten." Barbara Gänsbauer

Aufzucht ist ein 24-Stunden-Job

Seither kümmert Barbara Gänsbauer sich rund um die Uhr um die beiden Kitze. Diese waren zunächst in ihrer Küche untergebracht. Da war es noch einfacher sie auch nachts alle paar Stunden zu füttern. Doch inzwischen haben sie ein kleines Gehege in der Scheune bezogen. Barbara Gänsbauer stellt jede Nacht mehrfach den Wecker, steht auf, bereitet die Milch auf exakt 39 Grad zu und geht dann zu ihren Schützlingen. Obwohl sie selber sechs Kinder hat, hat vor allem der kleine Rehbock Rudi sie an ihre Grenzen gebracht: "Den habe ich 10 Tage lang alle zwei Stunden mit der Spritze gefüttert, milliliterweise habe ich ihm die Milch gegeben, die musste ich dann immer wieder warm machen, weil die genau 39 Grad warm sein muss. Das war hardcore, da hätte ich fast aufgegeben."