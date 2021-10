Rettung für Freibäder in der Fränkischen Schweiz

Die historischen Freibäder in Egloffstein, Streitberg und Gräfenberg in der Fränkischen Schweiz können saniert werden. Der lang ersehnte Förderbescheid über 3,8 Millionen Euro für alle drei Bäder gemeinsam ist eingetroffen. Das bestätigte der Bürgermeister des Marktes Egloffstein, Stefan Förtsch (CSU/FWA), dem BR. Die Bürgermeister der drei Kommunen hatten sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, um ihre Freibäder im Landkreis Forchheim erhalten zu können.

Sanierungsbedarf bei oberfränkischen Freibädern

Das im Jahr 1931 eröffnete Familien- und Flussschwimmbad Streitberg musste in diesem Jahr bereits geschlossen bleiben, da das Becken nicht mehr dicht ist. Im Freibad in Egloffstein konnten die Schwimmer zuletzt im Jahr 2019 ihre Bahnen ziehen. In Gräfenberg wurde im vergangenen Sommer zwar gebadet, doch auch hier herrscht seit Jahren dringender Sanierungsbedarf.

Kommunen mussten Haushaltnotlage nachweisen

Die nun genehmigten Fördergelder stammen aus einem Fonds des Bundesinnenministeriums. Um an die Förderung zu gelangen, habe jede Kommune eine Haushaltsnotlage nachweisen müssen, sagte Förtsch. Die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU) habe das Vorhaben in Berlin vorangetrieben.

Zur Badesaison 2023 wieder offen

Die knapp vier Millionen Euro sollen nun durch drei geteilt werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung aller drei Freibäder schätzen die Bürgermeister auf rund sechs Millionen Euro.

Die Sanierungsarbeiten sollen im kommenden Jahr parallel in allen drei Kommunen stattfinden. Im Sommer 2023 können die Bürger ihre Freibäder dann wieder besuchen.

In Streitberg soll unter anderem ein neues 25-Meter-Becken eingebaut werden. Auch im Egloffsteiner Freibad ist der Kernpunkt der Sanierung der Austausch des Beckens. Das neue Becken wird zudem nicht exakt am selben Platz installiert.

In Gräfenberg, Egloffstein und Streitberg engagieren sich zahlreiche Bürger in Fördervereinen für ihre Schwimmbäder.