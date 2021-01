Rettung für das Babylon Kino in Fürth?

Die Corona-Pandemie hat die Kinos fest im Griff. Alle befinden sich jetzt im zweiten Lockdown. Sie dürfen keine Filme zeigen, nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Doch davon können sie nicht leben. Auch nicht das Babylon in Fürth, obwohl es auch täglich ein paar Stunden öffnet.

Wie können Kinos wie das Babylon überleben?

Die scheibchenweise Lockdown-Verlängerung sei wie ein Tod auf Raten, sagt Babylon-Besitzer Christian Ilg aus Fürth. Anders als im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr seien jetzt alle seine finanziellen Reserven aufgebraucht. Die versprochenen Staatshilfen würden nur sehr schleppend fließen und das Kleingedruckte in den Anträgen, befürchtet Christian Ilg, beinhalte zu viele Fallstricke. Wie kann es weitergehen und macht es überhaupt Sinn am Kino wie vor Corona fest zu halten? Diese Ungewissheit nagt schwer an Christian Ilg.

Ungewöhnliches Hilfsangebot von ehemaligem Stammgast

Umso erfreulicher ist es für den Kino-Besitzer, dass er einen Stammgast hat, der vom Fach ist und nun dem Babylon helfen will. Christian Ilg und der erfahrene Medienpädagoge Klaus Lutz haben sich zusammengesetzt und einen Unterstützerverein für das einst sehr beliebte Programm-Kino gegründet.

"Ich mache das ehrenamtlich, wir haben am 11.11.2020 den Verein gegründet und haben jetzt versucht, die erste Säule mit einer Mitgliedschaft aufzubauen ." Klaus Lutz Medienpädagoge

Schon 70 Mitglieder haben sie für den neuen Unterstützerverein gewinnen können. Als Vorbilder dienten den Beiden ähnliche Konzepte in Nürnberg, Erlangen oder Bamberg. Sie zeigen, dass es funktionieren kann und so könnte auch die Zukunft des Babylons gesichert werden.

Große Pläne für die Zeit nach Corona

Beide haben große Ziele und planen für die Zeit nach Corona, auch wenn sie jetzt noch nicht wissen, wann das wieder möglich sein wird. Ihre Absicht: aus dem Kino einen Kultur-, Lern- und Erlebnisort für alle zu machen. Damit kennt sich der ungewöhnliche Helfer Klaus Lutz aus. Er entwickelt seit über 30 Jahren medienpädagogische Konzepte.

"Ein tolles Beispiel wäre: man schaut vormittags einen Film mit den Kindern und anschließend kann man mit kleinen Trickboxen mal selber einen kleinen Trickfilm erstellen." Klaus Lutz Medienpädagoge

Kino-Besitzer möchte Pachtvertrag trotz Corona vielleicht verlängern

Die Ideen des Medienpädagogen überzeugen den Kino-Besitzer. Christian Ilg überlegt jetzt, den demnächst auslaufenden Pachtvertrag doch nochmal fünf Jahre zu verlängern, obwohl die Zukunft wegen der Corona-Pandemie immer noch ungewiss ist.

"Die Resonanz ist großartig, es ist ein großes 'Endlich!', das ich erfahre. Die Leute wollen uns helfen und sind sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt, Fördermitglied zu werden, ohne dass man in die tägliche Vereinsarbeit eingebunden ist." Christian Ilg, Kino-Besitzer

Aber noch mehr würde sich der Kino-Betreiber darüber freuen, wenn die Pandemie endlich zu Ende wäre.