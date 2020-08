Rettung einer Gleitschirmfliegerin aus Oberbayern

Anders als gedacht, endete am Dienstagnachmittag der Gleitschirmflug für eine junge Frau aus der Nähe von München im benachbarten Österreich. Wie die Polizei in Jenbach dem BR bestätigte, startete die Gleitschirmfliegerin in Österreich am Penken und wollte nach Mayrhofen im Zillertal fliegen. Der Flug endete aber gegen 16:30 Uhr am Hollenzenberg in den Bäumen in unwegsamem Gebiet. Die 28-Jährige hatte sich in der Höhe und mit dem Wind verschätzt, so die Beamten.

Rettung per Polizeihubschrauber

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Mayrhofen rückten am Boden an. Dabei waren rund 400 Höhenmeter in steilem und unwegsamen Gelände zu überwinden, um zu Fuß zur Absturzstelle im Wald zu gelangen. Dort konnten sie die erschöpfte, aber unverletzte Frau aus den Bäumen retten. Mit einem Polizeihubschrauber wurde die Oberbayerin mittels Tau ins nahegelegne Mayrhofen gebracht.

