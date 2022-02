Rettung der "Berghexe": Wirbel um entfernte Büsche in Heidenheim

Schlechter Insektensommer: Entbuschung war dringend

Die Aktion ist allerdings ohne die Einwilligung des Grundstückseigentümers durchgeführt worden, per Duldungsanordnung. Zehn Jahre lang ist das Landratsamt nach eigenen Angaben immer wieder auf den Eigentümer zugegangen. Dieser habe die Maßnahmen aber abgelehnt. Nachdem die Population am Hahnenkamm zurückgeht und der vergangene Sommer so schwierig für die Insekten war, wollten die Verantwortlichen nicht mehr warten und optimale Bedingungen für die Berghexe schaffen.

Grundstückseigentümer wird beschimpft

Der Grundstückseigentümer selbst sieht das anders. In mehreren E-Mails habe er immer wieder signalisiert, helfen zu wollen, wenn auf seinem Grundstück ein schützenswertes Tier lebt, sagt Robert Bloos junior. Seinem Vater gehört das Grundstück. Allerdings hätten sie die Maßnahmen lieber selbst durchgeführt. "Dass das jetzt so radikal, ohne unsere Zustimmung passiert, ist für uns schon fast unfassbar", so Bloos im Gespräch mit dem BR. Zumal er von Anwohnern wegen der Entbuschungsaktion am Telefon beschimpft worden sei.

"Wir sind nicht dagegen. Aber es muss im Verhältnis sein. Es muss mit uns abgesprochen sein. Das wäre uns einfach wichtig." Robert Bloos junior, Grundstückseigentümer

Für ihn sei es eine Frage der Verhältnismäßigkeit: Auf der einen Seite werde Tieren Lebensraum genommen, um Lebensraum für ein anderes Tier zu schaffen, sagt Bloos.

Heidenheimer wollen mehr über Entbuschung wissen

Bei einer Informationsveranstaltung am Montag (21.02.22) sollten Missverständnisse zwischen den Beteiligten ausgeräumt werden. Es sei deutlich geworden, dass die Leute mehr mitgenommen werden wollen, erklärt Klaus Fackler vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Deshalb soll es im Frühjahr eine Veranstaltung für alle Heidenheimer geben, in der die weiteren Maßnahmen erklärt werden sollen. "Wir haben nicht alles im Konsens geschafft, aber wir sind im Dialog", so Fackler.