BR24live: Wo steht Bayern drei Jahre nach "Rettet die Bienen"?

Am 17. Juli 2019 hatte der Bayerische Landtag das mit rund 1,7 Millionen Unterschriften erfolgreiche Volksbegehren Artenschutz "Rettet die Bienen" angenommen und inklusive Begleitgesetz beschlossen. Konkret bedeutet das eine Vielzahl von Maßnahmen, die in Bayern die Artenvielfalt schützen und wiederherstellen sollen.

Dabei wurden klare Ziele definiert, die bis 2030 umgesetzt sein sollen. Dazu gehört zum Beispiel der Schutz von Gewässerrandstreifen, auf denen nicht gedüngt und gespritzt werden darf, gewissermaßen als Pufferzone für die Natur. Aber die Förderung von für den Artenreichtum hilfreichen Streuobstwiesen, mehr dauerhaftes Grünland sowie ein Netz von Blühstreifen und Biotopen, die gefährdeten Insekten und Vögeln Lebensraum bieten sollen, gehören zu dem Paket. Aber auch der Anteil der ökologischen Landwirtschaft soll bis 2030 auf 30 Prozent Bio steigen. Ein Ziel, das inzwischen so auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung für den Bund steht.

Zwischenbericht des Monitorings erwartet

Um zu überprüfen, wie die Staatsregierung bei der Umsetzung der Ziele vorankommt, hatten der Trägerkreis des Volksbegehrens bestehend aus der ÖDP, den bayerischen Grünen, des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und der Gregor Louisoder Umweltstiftung Wissenschaftler der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit einem regelmäßigen Monitoring beauftragt. Jedes Jahr sollen die Wissenschaftler den Fortschritt anhand von der Staatsregierung vorgelegter Berichte und Daten aus- und bewerten. Dafür wurden 32 Indikatoren definiert, von denen jedes Jahr zwölf genauer untersucht werden. Dazu kommen ein ausführlicher Zwischen- und Abschlussbericht.

Vor einem Jahr: Wissenschaftler bemängeln fehlende Daten

Am Freitag, zwei Tage vor dem tatsächlichen Jahrestag, will der Trägerkreis zusammen mit Professor Roman Lenz von der Hochschule Nürtingen-Geislingen die Monitoringergebnisse für das vergangene Jahr präsentieren. Vor einem Jahr hatten die Wissenschaftler eine durchwachsene Zwischenbilanz gezogen. Positiv bewerteten sie damals etwa die Förderung der Weidetierhaltung sowie das Verbot von Totalherbiziden und den Bericht zum Ökolandbau. Eine rote Wertung gab es dagegen für das Ziel von mehr ökologischer Bewirtschaftung auf staatlichen Flächen, der Umwandlung in Dauergrünland und dem späten Mähzeitpunkt nach Mitte Juni. Außerdem hatte das Forscherteam um Professor Lenz bemängelt, dass der Statusbericht zum Biotopverbund mit zwölf Seiten äußerst gering ausgefallen sei.

Staatsregierung sieht "Artenschutz auf Top-Niveau"

Laut den verantwortlichen Ministern in der Staatsregierung Thorsten Glauber (Umwelt, Freie Wähler) und Michaela Kaniber (Landwirtschaft, CSU) gehe es beim Artenschutz in Bayern auf Hochtouren voran. Die Minister waren bereits vor gut einer Woche mit ihrer eigenen Zwischenbilanz an die Öffentlichkeit gegangen und hatten dabei bei den ursprünglichen Initiatoren des Volksbegehrens für Irritationen gesorgt.

Glauber und Kaniber sprachen davon, dass ein Großteil der Arbeitsaufträge erledigt sei. Als Beispiele nannten sie unter anderem den millionenschweren Streuobstpakt, inzwischen fast 25.000 Hektar Blühflächen im Freistaat und mehr Flächen im Vertragsnaturschutz. Außerdem sei der geplante Biotopverbund angelaufen. Das Ziel dabei ist ein ganz Bayern umspannendes Netz von Biotopen, also miteinander verbundenen Lebensräumen, die schützenswerten Arten auch erlauben, sich über die Fläche hinweg fortzubewegen. In diesem Punkt ist etwa Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartman ganz anderer Meinung. Er kritisierte, dass konkrete Karten und Qualitätskriterien fehlten. Draußen in der Landschaft habe sich faktisch nichts am Biotopverbund getan. Laut Christine Margraf vom Bund Naturschutz in Bayern würden lediglich bereits bestehende Flächen rechnerisch aufaddiert, um die Ziele auf dem Papier zu erreichen.

Initiatoren wollen "realistische Bewertung" abgeben

Und auch in weiteren Punkten widersprachen die Vertreter des Trägerkreises der Sicht der Staatsregierung. Jetzt wollen sie mit der Vorstellung ihrer Monitoring-Ergebnissen eine aus ihrer Sicht "realistische Bewertung" des Fortschrittes abgeben. Bereits erkennbar ist, dass es der ÖDP, den Grünen und Naturschützern der Ausbau des Okölandbaus nicht schnell genug geht, auch wenn die zuständige Ministerin Michaela Kaniber Bayern als "führend im Ökolandbau" sieht. Der Anteil liegt in Bayern derzeit bei 13 Prozent und damit aus Sicht der Initiatoren wohl zu weit entfernt von den angestrebten 30 Prozent binnen acht Jahren.