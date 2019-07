"Rettet den Renni": Ärger um Bürgerentscheid in Eibelstadt

Über die Zukunft des "Renni" stimmen die Eibelstädter am Sonntag bei einem Bürgerentscheid ab. Über 700 Unterschriften hatte eine Initiative vorab gesammelt. Etwa 3.000 Einwohner leben in Eibelstadt. Die Unterzeichner fordern den Erhalt des "Renni", wie er genannt wird. Dabei handelt es sich um einen Platz an der Grundschule, den vor allem Kinder zum Spielen nutzen. Der Eibelstädter Stadtrat plant dort Wohnungen zu bauen.

Ärger im Vorfeld des Bürgerentscheids

Ärger gab es im Vorfeld um eine Anzeige im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Darin hieß es unter anderem, es wäre "für die Zukunft von Eibelstadt fatal", würde sich das Bürgerbegehren "Rettet den Renni" durchsetzen. Diese und anderen Formulierungen verletzten das Sachlichkeitsgebot, entschied das Würzburger Verwaltungsgericht und verfügte eine Richtigstellung der Gemeinde. Außerdem hieß es in der Anzeige: "Bitte entscheiden Sie verantwortungsbewusst". Das verstoße gegen die gebotene Sachlichkeit, entschied das Gericht. Die Stadt hat mittlerweile ein anderes Grundstück als Kompromiss angeboten. Das aber lehnen die Initiatoren des Bürgerbegehrens ab, da es sich weniger zum Spielen eignen würde.