"Rettet das Huhn": Von der Legebatterie in den heimischen Garten

Kaum noch Federn, fast weiß und am ganzen Rücken vernarbt – dass ein Huhn vor einem steht, ist kaum noch zu erkennen. Simone Schneider aus Türkheim im Unterallgäu engagiert sich für den Verein "Rettet das Huhn" und hat gerade zwei neue Hennen aufgenommen. Die beiden sehen ganz schön mitgenommen aus. Elf Hühner hat die 46-Jährige schon gerettet und bei sich im Garten aufgenommen. Die Neuzugänge müssen sich im extra eingerichteten Hühnerzimmer noch eingewöhnen. "Die sollen erst Mal in Ruhe ankommen, sich erholen und Vertrauen fassen. Und wenn sie dann soweit sind, dann werden sie mit den Großen zusammengebracht und irgendwann schlafen sie dann auch mit den Großen draußen im Stall", sagt Simone Schneider.

Viele Hennen in schlechtem Zustand

In ihrem Garten in Türkheim flitzen elf Hühner herum. Ihre Federn sind dicht, glänzen braun, die Kämme knallrot. Kaum kommt die 46-Jährige ums Eck, flitzen die Tiere auf sie zu und werden gestreichelt. "Im Schnitt dauert es drei Monate bis sich die geretteten Hühner von armen Seelchen zu Prachthühnern entwickeln", sagt Simone Schneider. Manchmal gehe es aber auch schneller, weil nicht alle in einem so schlechten Zustand wie die zwei Neuen sind.

Dieser schlechte Zustand ist oft der Haltung der Hennen geschuldet. In einem Stall im Norden von Deutschland habe sie schon Mal 125.000 Hühner in einem Stall gesehen. Eigentlich fühlen sich Hennen eher in Kleingruppen mit bis zu 20 Tieren wohl. "Leider entwickeln die Tiere in der Massentierhaltung Verhaltensstörungen. Diese führen dazu, dass sie sich die Federn gegenseitig ausreißen. Und das ist auch in der Biohaltung so, gerade in den Großbetrieben, die Supermärkte beliefern. Ein Einzeltier bekommt keine medizinische Versorgung. Wenn eines krank wird, dann ist das so. Zehn Prozent überleben das auch gar nicht", sagt Simone Schneider.

Leistungshennen im Dauerstress

Und sie werden oft krank. Knapp 14 Cent kostet ein Ei von einer Legehenne aus der Bodenhaltung. Die Tiere müssen so viele Eier wie möglich legen, leisten sie das nicht mehr, werden sie getötet und zu Suppenhühnern oder zum Beispiel Tierfutter verarbeitet.

Der Verein "Rettet das Huhn", für den sich Simone Schneider engagiert, rettet jedes Jahr 15.000 Hennen vor dem Tod und verteilt sie an tierliebe Menschen in ganz Deutschland. Die auf Leistung gezüchteten Hühner leben dann noch zwischen einem und drei Jahren, obwohl sie bis zu zehn Jahre alt werden könnten. "Auch nach ihrer Rettung legen sie erst Mal noch jeden Tag ein Ei, das lässt dann aber mit der Zeit nach", sagt Simone Schneider.

Erst vor kurzem war sie bei einer Rettung in Landshut dabei, dort hat der Verein 600 Hühner gerettet. 50 hat sie mit ins Unterallgäu genommen und an Familien oder Einzelpersonen verteilt.

Und auch Simone Schneider aus Türkheim hat sicher noch nicht das letzte Huhn adoptiert.