"Bienen und Bauern retten" sammelt eine Million Unterschriften

Kurz vor Ablauf der Frist ist es der europäischen Bürgerinitiative (EBI) "Bienen und Bauern retten!" gelungen, mehr als eine Million Unterschriften zu sammeln. Damit hat das Bündnis aus über 220 europäischen Organisationen einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Forderung: Artenvielfalt statt Pestizide

Die Initiative will bis 2035 synthetische Pestizide verbieten lassen und damit dem Bienensterben Einhalt gebieten. Biotopflächen in landwirtschaftlichen Flächen sollen wiederbelebt und Produktionsmethoden so gestaltet werden, dass die Landwirtschaft wieder einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leistet. Außerdem setzt sich das Bündnis für den Erhalt und die Förderung einer kleinteiligen, bäuerlichen Landwirtschaft ein.

Initiative sammelt weiter Stimmen

Da jedoch nicht immer alle Stimmen für gültig erklärt werden, sammelt die Initiative noch bis Donnerstag, den 30. September um 23.59 Uhr weitere Unterschriften für ihre Petition. Bürgerinnen und Bürger können sich zum Beispiel noch über die Webseite des Umweltinstituts München an der Aktion beteiligen. Wenn es bei der Zahl von über einer Million gültigen Stimmen bleibt, müssen sich die EU-Kommission und das Europäische Parlament mit den Forderungen nach einer pestizidfreien Landwirtschaft beschäftigen.