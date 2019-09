Retter von verfolgten Juden in Schnaitsee geehrt

Generalkonsulin: Rettungstat keine Selbstverständlichkeit

Köhldorfners Sohn Michael, der damals sieben Jahre alt war und Zeitzeuge ist, und sein Bruder Alois nahmen an der Zeremonie in Schnaitsee teil; darüber hinaus weitere Familienmitglieder, auch Enkel und Urenkel der Geehrten, sowie drei Generationen eines der geretteten Juden, die dafür extra aus den USA anreisten.

Sandra Simovich, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, überreichte den Nachfahren die Medaille. Wie Simovich dem Bayerischen Rundfunk sagte, dürfe es niemals selbstverständlich sein, dass jemand im Holocaust sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie riskiere, um jüdische Menschen zu retten.

"Diese Rettungsgeschichte erzählt von Menschlichkeit und großem Mut zu einer Zeit, in der die große Mehrheit der Menschen tatenlos der millionenfachen Ermordung der europäischen Juden zusah. Die Zivilcourage der Retter, ihren jüdischen Mitmenschen beizustehen und dabei ihr eigenes Leben zu riskieren, ist als ein Leuchtturm in der Finsternis anzusehen." Sandra Simovich, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland

Nachfahren: Ohne den Einsatz würde es uns nicht geben

Bei der Ehrung waren 50 geladenen Gäste - unter ihnen auch eine Vertreterin der Botschaft des Staates Israel vor Ort. Für David Gleitman, den Sohn des geretteten Henrick Gleitman, ist es sehr wichtig, dass die Ehrung nun nach so langer Zeit stattgefunden hat. Er betonte, dass es ohne die mutige Tat seine Familie heute nicht geben würde. Das Ehepaar Köhlndorfner hätte 1945 nicht nur seinen Vater, sondern mittlerweile vier Generationen der Gleitmans gerettet. Deshalb sei es sehr wichtig, Cäcilia und Michael Köhlndorfner zu feiern und zu ehren.

Familien bis heute in Kontakt

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden die beiden KZ-Häftlinge Henrick Gleitman und Bernhard Hampel auf einem sogenannten Todesmarsch an Schnaitsee Richtung KZ Dachau vorbeigetrieben.

Michael Köhldorfner entdeckte die beiden polnischen Juden in einem Versteck und half ihnen. Er brachte sie bei sich und seiner Frau unter. Bis heute ist die Familie Köhldorfner mit den Gleitmans in Kontakt. Sie besuchen sich gegenseitig in New York und Schnaitsee. Sie schicken sich regelmäßig Postkarten, Briefe und Geschenke. Die Familie Gleitman hatte das seit vielen Jahren verstorbene Ehepaar für die Yad-Vashem-Ehrung vorgeschlagen.