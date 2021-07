Retter im Einsatz: Bayerische Hilfe im Hochwassergebiet

Bayern leistet Hilfe in den Hochwassergebieten. Nach Angaben des Innenministeriums vom Freitag sind allein mehr als 120 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) mit starken Pumpen nach Nordrhein-Westfalen gereist. Hinzu kommen zwei Katastrophenschutz-Wasserrettungszüge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Wenn es weiteren Bedarf gebe, stehe der Freistaat mit seinen vielfältigen Rettungskräften gerne zur Verfügung, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

BRK-Retter in Rheinland-Pfalz

Wie das BRK mitteilt, kommen die Wasserretter aus Unterfranken und Oberbayern. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz seien Helfer in erhöhter Alarmbereitschaft. Das BRK Unterfranken etwa wollte heute 120 Einsatzkräfte und 50 Fahrzeugen in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz schicken. Der Organisation zufolge hatte Rheinland-Pfalz zuvor ein umfangreiches Hilfeleistungskontingent aus Bayern angefordert. Mit dabei sind mehrere Krankenwagen, Transport-Einheiten, Logistik-Einheiten und Funk-Einheiten.

Hilfe aus Franken

Auch das THW hat unter anderem Helfer aus Ober- und Mittelfranken entsandt. Die Retter gehen von einem längeren Einsatz in den Überschwemmungsgebieten aus.