Rettenberger stimmen mehrheitlich für Umgehungsstraße

Die Rettenberger haben sich am Sonntag mit deutlicher Mehrheit für den Bau einer Umgehungsstraße ausgesprochen. Laut vorläufigem Endergebnis des Ratsbegehrens stimmten 59 Prozent der Wähler und Wählerinnen für die Ortsumfahrung. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 75 Prozent. Das heißt, 2726 von 3621 Wahlberechtigten haben ihre Stimmen abgegeben.

Weitere Planungsschritte sollen zeitnah auf den Tisch

Bürgermeister Nikolaus Weißinger (CSU) sieht die Entscheidung der Rettenberger als klaren Wählerauftrag an. Gemeinsam mit dem Gemeinderat möchte er nun, „Gas geben“ und die Fortschreibung der Pläne vorantreiben. Das heißt, die Gemeinde Rettenberg wird mit dem Staatlichen Bauamt Kempten die weiteren Planungsschritte zeitnah besprechen. Eine Voruntersuchung des Bauamtes sieht eine 1,6 Kilometer lange Trasse südöstlich von Rettenberg vor. Die Kosten dafür trägt zu 100 Prozent der Freistaat Bayern, da es sich um eine Staatsstraße handelt.

Einvernehmliche Lösung mit Grundstückseigentümern gesucht

Im Zuge des Verfahrens möchte Weißinger mit den betroffenen Grundstückseigentümern, die Flächen für den Bau der Straße hergeben müssten, einvernehmliche Lösungen suchen. Ein Teil der Grundstückseigentümer hatte zuvor bereits angekündigt, keine Flächen abgeben und deshalb auch vor Gericht ziehen zu wollen.

Geplante Verkehrsentlastung um 70 Prozent

Der Bürgermeister selbst ist bekennender Befürworter der Ortsumfahrung. Er sieht das Ergebnis des Ratsbegehrens als richtungsweisend an. Der Ort Rettenberg bekomme dadurch die Chance für eine Dorferneuerung. Derzeit fahren etwa 7000 Fahrzeug täglich mitten durch den Ort. Das sei belastend für Anwohner und gefährlich für Fußgänger. Außerdem könnten auch Feste und Umzüge im Dorfkern nur unter erschwerten Bedingungen, wenn überhaupt stattfinden. Die Umgehungsstraße soll den Verkehr innerorts um 70 Prozent reduzieren und den Ort so entlasten. Bis die Straße jedoch tatsächlich gebaut werden kann, rechnet Weißinger damit, dass noch mindestens drei bis fünf Jahre vergehen werden. Um die Situation innerorts bis dahin zu entschärfen, sollen zwei Querungshilfen gebaut werden.

Sämtliche Alternativen ausgeschöpft?

Schon seit 50 Jahren wurde in Rettenberg immer wieder über eine Umgehungsstraße diskutiert. Nie war es zu einer Entscheidung gekommen. Weil sich selbst der Gemeinderat nicht einigen konnte, haben die Räte um Bürgermeister Weißinger vergangenen Herbst das Ratsbegehren initiiert. Zwei Bürgerinitiativen – pro und kontra - hatten daraufhin um Unterstützer geworben. „Zukunft Rettenberg“ sieht die Umfahrung als alternativlos an: mehr Sicherheit für Fußgänger, weniger Abgas und Lärm im Ort. Die Initiative „Rettenberg für alle“ befürchtet dagegen die Verlagerung des Immissionsproblems an den Ortsrand sowie Verbrauch von landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen. Außerdem seien alternative Lösungsmöglichkeiten, das Verkehrsproblem innerorts anzugehen, noch nicht ausgeschöpft.