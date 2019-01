Rettenbacher erschafft Pietà aus Schnee

Einfach nur einen Schneemann zu bauen, war Thomas Schöne zu langweilig. Deswegen hat er sich an Michelangelos Pietà gewagt. Sechs Stunden hat der Rettenbacher mit Messer und Bunsenbrenner an der Skulptur in Originalgröße gearbeitet.

Schönheit schmilzt in der Sonne

Aber die Schönheit ist vergänglich: Die Muttergottes mit dem Leichnam ihres Sohnes sieht bereits jetzt nicht mehr genauso aus wie bei ihrer Fertigstellung. Die Sonne bringt das Eis zum Schmelzen. "Das ist nicht schlimm. Ich habe schon wieder was Neues im Kopf", berichtet Schöne. Als nächstes möchte er die Bavaria mit fast drei Metern Höhe nachbauen.