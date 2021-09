Retten in der Minute, "die über Leben und Tod entscheidet"

Ein Kletterer stürzt an einem Felsen des Frankenjuras in die Tiefe, ein Kranführer in Nürnberg erleidet plötzlich einen Herzinfarkt. In solchen Situationen sind die Patienten für die Rettungskräfte nur schwer zu erreichen. Für eine zügige und schonende Rettung bietet ein Rettungshubschrauber mit seiner fest installierten Winde beste Voraussetzungen.

Fränkische Bergwacht trainiert Luftrettung mit Helikopter

Zwölf Luftretter der elf fränkischen Bergwachtbereitschaften trainieren zusammen mit Notärzten der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) Luftrettung schwere Rettungsszenarien mit der Hubschrauberwinde auf der Frankenalb im Nürnberger Land. Diese Gegend mit ihren zahlreichen Felsen und Höhlen zwischen Nürnberg und Bayreuth gilt als ein Mekka der Sportkletterer.

Jeder Handgriff muss sicher sitzen

Dabei müssen sich die Bergwachtretter an einem bis zu 90 Meter langen Seil vom Rettungshubschrauber zum Verletzen abseilen, um ihn mit einem speziellen Sack bergen zu können. Weil dabei jeder Handgriff selbst unter enormem Zeitdruck sicher sitzen muss, finden diese gesetzlich vorgeschriebenen Trainingstage zwei mal jährlich in felsigem Gelände statt. Diese Art der Luftrettung sei die schnellste Methode, meint Johannes Freitag von der Bergwacht Frankenjura.

Rettung mit Hubschrauber hat zwei Vorteile

Denn die fest angebaute Rettungswinde am Rettungshubschrauber habe zwei Vorteile. Einerseits könne der Patient, wenn eine Landung an der Unfallstelle nicht möglich ist, deutlich schneller notfallmedizinisch versorgt werden und auch beim Abtransport gewönne man wertvolle Zeit. "Vielleicht genau jene Minuten, die über Leben und Tod entscheiden."

Wegen Corona deutlich mehr Rettungseinsätze

Die Einsätze der Bergretter sind seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich angestiegen, weil immer mehr Menschen Wander- und Klettersport in der Nähe ihres Heimatortes machen. Die Frankenalb östlich von Nürnberg und Bayreuth gilt mit ihren zahlreichen Felsen und Höhlen als weltweit bekanntes Kletterparadies. Die rund 300 aktiven Bergretter der elf fränkischen Bereitschaften hatten nach eigenen Angaben 2019 – im letzten Jahr vor der Pandemie – 218 Einsätze. 2020 waren es 342 Einsätze. Bereits bis jetzt haben die Retter der fränkischen Bergwachtbereitschaft 300 Einsätze in diesem Jahr gehabt, was auf eine weitere Zunahme der Unfälle hindeutet.