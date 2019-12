Retro Classics Bavaria: Nürnberg wird zum Oldtimer-Mekka

Liebhaber automobiler Klassiker treffen sich dieses Wochenende wieder in Nürnberg zur Oldtimermesse Retro Classics Bavaria. Besucher können verschiedene Old- und Youngtimer bestaunen sowie sich in einer Sonderschau über den historischen Norisring informieren, so die Veranstalter.

Ferraris und Porsches zum Anfassen

Mehr als 350 nationale und internationale Automobilhersteller, Händler, Sammler und Oldtimer-Spezialisten präsentieren sich auf der Messe und zeigen die ganze Welt automobiler Klassiker. Insgesamt verfügt die Retro Classics Bavaria über 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, auf der unter anderem klassische Sportwagen wie ein Ferrari 512M oder ein Porsche 911 RSR gezeigt werden. Am Samstag (07.12.19) treffen sich ehemalige und aktuelle Profi-Rennfahrer am Norisring-Stand, wo sie Besuchern Rede und Antwort stehen und Autogramme verteilen.

Messe läuft bis Sonntag

Weitere Sonderschauen befassen sich mit der Automarke NSU, dem Mercedes-Benz SLR sowie Sanitätsfahrzeugen in der DDR. Die Retro Classics Bavaria läuft bis zum 8. Dezember im Nürnberger Messezentrum.