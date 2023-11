Rettungskräfte üben für Großunfall im Allgäu

Hand in Hand müssen ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer bei einem Großeinsatz arbeiten – und das wird im Allgäu ab heute vier Tage lang geübt. Die Hauptübung beginnt heute um 21.20 Uhr. Die Szenarien sind streng geheim, die Teilnehmer können sich also ganz bewusst nicht darauf vorbereiten, was sie erwartet. Nur so viel ist bekannt: es geht um Terroranschläge oder einen Amoklauf mit vielen Verletzten.

Übungen so realistisch wie möglich

Die Übungen sind so realistisch wie möglich und die Teilnehmer müssen auch mit der - natürlich nicht realen – Gefahr für das eigene Leben umgehen. Dazu sind allein 150 professionell geschminkte Darsteller eingeplant. Geübt wird auch die richtige Kommunikation zwischen Rettungskräften und Polizei. Neben den eigentlichen Übungen gibt es für die ehrenamtlichen Helfer noch Workshops: Sie lernen zum Beispiel wie sie am besten mit traumatisierten Opfern umgehen. Oder wie sie in unwegsamem Gelände mit Karte und Kompass nach Verletzten suchen.

Sendungstipp: 10.05.2018, 10.00 Uhr: Nachrichten auf Bayern 1