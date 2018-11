26.11.2018, 07:16 Uhr

Restmülltonnen-Check in Fürstenfeldbruck

Eierschalen, Plastiktüten oder Joghurtbecher – in der Restmülltonne landet einiges, was darin eigentlich nichts zu suchen hat. Der Landkreis Fürstenfeldbruck will’s jetzt genau wissen und untersucht bald, was die Bürger so alles in ihre Tonne werfen.