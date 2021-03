Reste des explodierten Kaufbeurer Vereinsheims werden untersucht

Stück für Stück trägt ein Bagger den Trümmerberg ab, der nach der Explosion eines Vereinsheims im Kaufbeurer Stadtteil Oberbeuren übrig geblieben ist. Der Bagger verschafft den Ermittlern des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei so Zutritt zum Inneren des zerstörten Gebäudes. Dort suchen sie nach der Ursache der heftigen Explosion am vergangenen Samstag. Der TSV Oberbeuren und die Feuerwehr vermuten einen Zusammenhang mit der Flüssiggasanlage in dem Gebäude. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Explosion im Vereinsheim am Samstagfrüh

Der Knall der Explosion war in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 2.35 Uhr, kilometerweit zu hören. Große Trümmer liegen im weiten Umkreis um die Unglücksstelle. Die beschädigten Nachbarhäuser hatten Feuerwehr und THW bereits am Wochenende notdürftig gesichert, die Bewohner wurden zeitweise im Oberbeurer Pfarrheim einquartiert.

TSV Oberbeuren geschockt

Beim TSV Oberbeuren ist die Bestürzung zwei Tage nach der Explosion immer noch groß. TSV-Geschäftsführerin Susanne Zoller sagte dem BR, es sei unfassbar, wie weit die Teile verstreut und wie groß die Schäden an den Häusern seien. Sie betont aber auch: "Zum Glück ist niemand verletzt worden. Material kann man ersetzen!" Der Sachschaden dürfte insgesamt bei weit über einer Million Euro liegen.

Container als Übergangslösung geplant

Inzwischen konnte der Verein auch die zunächst unklare Eigentümerfrage klären: Haus und Grundstück gehören der Stadt Kaufbeuren. Der TSV Oberbeuren will als Übergangslösung sobald wie möglich Container für seine Mitglieder aufstellen.

Da die Sportplätze durch die Explosion nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden, soll auch der Trainings- und Spielbetrieb beim TSV wieder losgehen, sobald die Corona-Pandemie das zulässt. "Die Sportplätze sind ja Gott sei Dank etwas weiter weg gewesen von dem Geschehen. Also: Fußball spielen können wir noch", sagt TSV-Geschäftsführerin Zoller.