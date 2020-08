"Rest in Peace": Abschied von überfahrenen Haustieren nehmen

Angela Sporniak war viele Jahre als Bestatterin tätig. Mit dem Tod hatte sie jeden Tag zu tun. Sie weiß daher, wie wichtig es für die Angehörigen ist, von einem Verstorbenen gebührend Abschied nehmen zu können. Sporniak ist überzeugt, dass Tierhalter ebenso empfinden. Auch sie wollen sich von einem verstorbenen Haustier verabschieden. Angela Spornika sorgt in Coburg dafür, dass sie das können.

Mitarbeiter des Straßenbauamtes bringen überfahrene Tiere vorbei

Seit dem Frühjahr 2020 ist Sporniak Vorsitzende des Coburger Tierschutzvereins. Mit dem Projekt "Rest in Peace", zu deutsch: "Ruhe in Frieden", will sie dafür sorgen, dass überfahrene Haustiere nicht einfach wie Müll entsorgt werden. Über eine Facebookseite oder einen Anruf im Tierheim melden die Bürger Sporniak, wenn in Coburg oder der Region ein totes Haustier gefunden haben. Auch die Polizei meldet Fundorte.

"Nach machen Unfällen sehen die Tiere schlimm aus. Wir geben den Besitzern die Möglichkeit, sich noch einmal so von ihnen zu verabschieden, wie sie sie in Erinnerung behalten wollen." Angela Sporniak

Bürger melden tote Tiere, Sporniak ermittelt die Besitzer

Die Mitarbeiter des Straßenbauamts in Coburg wissen von dem Projekt und melden Sporniak überfahrene Tiere, bringen sie oft sogar direkt im Coburger Tierheim vorbei. Dort wird festgestellt, ob die Tiere einen Chip tragen oder ob es andere Hinweise auf den Besitzer gibt. Wenn nicht, stellt Sporniak die Tiere ins Netz und hofft darauf, dass sich die Besitzer melden.

"Rest in Peace": Damit Besitzer von ihrem Haustier Abschied nehmen können

Ist der Besitzer ermittelt, informiert Sporniak ihn darüber, dass das Tier überfahren wurde. Anschließend richtet sie die Tiere her, so dass Herrchen und Frauchen Abschied nehmen können.

"Für viele ist das sehr wichtig, dass sie ihr Haustier nochmal sehen. So haben die Menschen Gewissheit und leben nicht über lange Zeit mit der Ungewissheit, ob ihr vierbeiniger Liebling vielleicht noch lebt." Angela Sporniak, Bestatterin

Am schlimmsten sei es demnach, wenn das Haustier plötzlich verschwindet und nicht mehr auftaucht.

Sporniak will Tierfriedhof in Coburg eröffnen

Die Besitzer nähmen ihr totes Haustier dann meist mit nach Hause, um es irgendwo zu begraben, sagt Sporniak. Sie möchte jetzt unweit des Tierheims einen Tierfriedhof eröffnen, um auch Haustierbesitzern einen Ort zum Trauern zu geben.