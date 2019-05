Respektlose Supermarkt-Kundin sorgt für Sturm der Entrüstung

Der entsprechende Post wurde inzwischen tausendfach kommentiert und geteilt. Viele zeigen sich entsetzt über das respektlose Verhalten der Mutter und loben gleichzeitig die Reaktion der Chefs. Viele Kommentatoren berichten, dass sie im Einzelhandel immer wieder ähnliches Verhalten von Kunden aushalten müssen.

In dem Facebook-Eintrag der Edeka-Filiale heißt es weiter wörtlich: "Solange Menschen wie Sie, mit dem Finger auf Menschen wie uns zeigen, macht es auch keinen Sinn, Ihnen zu erklären, dass ein Meistertitel so viel Wert ist wie ein Studium und eine duale Ausbildung weltweit mehr zählt als ein Abitur." Auch diese Aussage findet viel Zustimmung in den Kommentaren.