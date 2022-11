Respekt und Anerkennung: Söder dankt Oberpfälzer Ehrenamtlichen

Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstagabend in Amberg rund 200 Oberpfälzer Ehrenamtliche empfangen. "Sie sind die Helden, die unser Land großartig machen", zollte er ihnen Respekt und Anerkennung.

Mut machen und Hoffnung zeigen

Beim Empfang waren Vertreter aus den Bereichen Kirche, Sport, Kultur, Pflege und Soziales, von den Hilfsorganisationen und den verschiedensten Vereinen und Verbänden geladen. Mit einem derartigen Empfang, der in allen Regierungsbezirken stattfindet oder bereits stattgefunden hat, wolle er Mut und Hoffnung machen, so Söder.

In der Pandemie hätten sehr viele anderen geholfen und Mut gemacht. "Wir werden da schon durchgekommen, wir werden das schon packen", schaute der Ministerpräsident auf die kommende Zeit in der Energiekrise voraus. Er wolle in Berlin zudem dafür werben, dass Vorschriften im Ehrenamt reduziert würden und mehr Möglichkeiten geschaffen würden, das Engagement zu stärken.

Persönliche Gespräche mit Ehrenamtlichen

Kabarettist Wolfgang Krebs rundete in seinen Rollen als Markus Söder und Edmund Stoiber den Abend ab, bevor sich der Ministerpräsident und auch Finanzminister Albert Füracker Zeit für persönliche Gespräche mit den Ehrenamtlichen nahmen