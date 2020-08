Reserve der Bundeswehr will jünger und weiblicher werden

Um die Einsatzbereitschaft der Truppe zu stärken, will die Bundeswehr für ihre Reserve vor allem junge Menschen gewinnen, die bisher nichts mit dem Militär zu tun hatten. Unter anderem am Standortübungsplatz in Bogen haben dazu in den vergangenen Wochen 30 Frauen und Männer ihre Grundausbildung als sogenannte "ungediente Reservisten" absolviert.

Kein Wehrdienst oder militärische Erfahrung

Die Teilnehmer hatten bisher keinen Wehrdienst geleistet oder sonstige militärische Vorerfahrung. Normalerweise besteht die Reserve der Bundeswehr aus ehemaligen aktiven Soldaten. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Anzahl der Reservisten aber zurückgegangen, auf derzeit 32.000 Soldaten und Soldatinnen.

Reserve "unverzichtbarer Faktor für Bundeswehr"

Regelmäßig an Übungen teilnehmen, tun laut Bundeswehr nur 27.000 Männer und Frauen. Die Bundeswehr stelle das langfristig vor Probleme, heißt es vom Landeskommando, zumal die Aufgaben der Armee zunehmen. "Mit Zunahme der Bedeutung von Landes- und Bündnisverteidigung hat auch die Bedeutung der Reserve der Bundeswehr an Gewicht gewonnen. Die Reserve ist ein unverzichtbarer Faktor für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr", begründet das Landeskommando Bayern das Programm.

Nur 36 Prozent der Reservisten unter 50 Jahren

Die Reserve wird aber nicht nur kleiner, sondern auch älter. Nur 36 Prozent der Reservisten sind unter 50 Jahre alt. Um junge und ungediente Bürger als Reservisten zu gewinnen, setzt die Bundeswehr daher auf eine schnelle Ausbildung und Flexibilität, was die anschließende Verwendung angeht. So können die Reservisten in Verbindungsbüros die Zusammenarbeit mit Städten und Landkreisen koordinieren oder im Katastrophenfall selbst mit anpacken.

Mehr Frauen bewerben sich

Zumindest in Bogen scheint das Konzept aufzugehen: Von den 30 Teilnehmern ist der Großteil unter 40 Jahren. Und im Gegensatz zu den vorherigen Jahren bewerben sich auch mehr Frauen als "ungediente Reservistinnen". In Kriegs- und Krisenregionen sollen die Reservisten aber nicht eingesetzt werden.