Requiem für Benedikt XVI. im Münchner Liebfrauendom

Ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. wird am Dienstag ab 18 Uhr im Münchner Liebfrauendom vom Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx gefeiert. Bei dem Gottesdienst soll auch an Benedikts Wirken im Erzbistum München und Freising erinnert werden, das er als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 geleitet hat. Das teilte die Erzdiözese München und Freising mit. Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg und Generalvikar Christoph Klingan konzelebrieren.

Trauerfeier in Rom leitet Papst Franziskus

Die Trauerfeier wird live in der ARD, im BR Fernsehen und im Internet übertragen. Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und BR-Reporterin Irene Esmann. Zudem ist im Münchner Liebfrauendom ein Gedenkort eingerichtet, es liegt ein Kondolenzbuch aus.

Zu Ehren des "Mozarts der Theologie", wie Papst Benedikt XVI. auch genannt wurde, singen und spielen die Capella Cathedralis und das Münchner Domorchester Ausschnitte aus dem "Requiem" von Wolfgang Amadeus Mozart auf. An der Orgel sitzt Domorganist Professor Ruben J. Sturm. Die musikalische Gesamtleitung hat Domkapellmeisterin Lucia Hilz.

Benedikt XVI. im Petersdom seit Montag aufgebahrt

Benedikts Leichnam ist seit Montag im Petersdom in Rom aufgebahrt. Benedikt XVI., der erste deutsche Papst seit der frühen Neuzeit, war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Er stand von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. In Rom wird am Donnerstag Papst Franziskus die Trauerfeier für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. leiten.