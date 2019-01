Reptilienauffangstation München soll in Neubau umziehen

Jedes Jahr nimmt die Reptilienauffangstation über 1.200 Tiere auf. Es sind vorwiegend exotische Schlangen, Echsen, Leguane, Schildkröten oder Chamäleons, die von den Mitarbeitern gerettet werden. Entweder wurden sie zuvor von ihren Haltern ausgesetzt oder von den Behörden beschlagnahmt, weil die Besitzer die Tiere nicht artgerecht gehalten haben.

Reptilienauffangstation platzt aus allen Nähten

Bislang werden die Reptilien in der Münchner Innenstadt, in Räumen der Ludwig-Maximilians-Universität untergebracht und versorgt. Doch die sind längst zu klein für die vielen Tiere. Der Trägerverein sucht schon seit Jahren nach einem geeigneteren Ort für die Auffangstation, aber bislang fehlte das Geld. Doch nach einer Machbarkeitsstudie der Regierung von Oberbayern kommt nun ein Zuschuss des Freistaats in Höhe von 765.000 Euro. In drei Jahren könnte in Neufahrn der Grundstein für die neue Reptilienauffangstation gelegt werden. Das gesamte Projekt soll etwa 10 Millionen Euro kosten.