Reporter-Legende Günther Koch meldet sich zum 80. Geburtstag

Das Telefon klingelt Non-Stop, am Festnetz und auch am Handy. Wobei, betont der Jubilar Günther Koch, allzu vielen Menschen habe er seine Mobilnummer gar nicht gegeben. Während des kurzen Besuchs des Kamerateams bei ihm daheim in Langwasser gratulieren aber dann doch einige Fanclubs des 1. FC Nürnberg, genauso Sportgrößen wie Dieter Hecking und Tor-Phantom Marek Mintal.

"Wir melden uns vom Abgrund"

Günther Koch wird 80. Viele Fußballfans sind quasi mit ihm gealtert, vor allem während legendärer Zitterpartien des 1. FC Nürnbergs. Spiele seines "Heimatvereins" hat der Wahl-Nürnberger besonders gern und besonders gut kommentiert. Voller Leidenschaft, oft schmerzerfüllt und rhetorisch treffend. Sprachlich hat der 80-Jährige da viele Elfmeter versenkt. Seine Live-Aufsager zum Beispiel 1999, als der 1. FC Nürnberg abstieg, wurden legendär. "Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund." Nicht nur an diesem Tag sprach Koch vielen geschundenen "Club-Seelen" aus der Seele.

Bisschen ruhiger jetzt

An seinem Geburtstag wollte Günther Koch, wie jeden Montag, eigentlich mit Freunden in der Halle auf dem Fußballplatz stehen, ein paar Tore schießen. Das gehe auch mit 80 noch sehr gut. Die Halle am Valznerweiher war bereits gebucht. Angesichts der hohen Corona-Zahlen wolle er das Spiel lieber aufschieben. Seine Frau und beiden Töchter wird es vielleicht freuen. Geschenke hat er viele bekommen. Dafür sei er dankbar, wirklich brauchen täte er aber nichts. Er wolle viel lieber etwas zurückgeben, denn er sei dankbar, wie alles bisher gelaufen sei.

Hobby-Ornithologe

Sprache und Rhetorik sind immer noch geliebte Steckenpferde von Günther Koch. Deshalb ist es für ihn auch kein Problem, auf dem Sofa schnell und spontan kurze, Live-Kommentare aus dem Hut zu zaubern. "On Air" gehe er aber nur noch gelegentlich zum Spaß, beispielsweise für das Fan-Radio des 1. FC Nürnberg. Vieles lasse er nun ein wenig ruhiger angehen. Freude hat er vor allem an der Natur und Vogelkunde. Seit Jahren führt Koch ein Naturkunde-Beobachtungs-Tagebuch, dort stehen alle seine Pflanzen und Vögel drin – immerhin 14 verschiedene Arten, die seinen Garten stetig besuchten.

28 Jahre war Günther Koch allein für den BR als Sportreporter tätig. Eine aufregende Zeit, in der er aber gleichzeitig auch nie seine Arbeit als Lehrer aufgeben wollte. Das war mir immer sehr wichtig, sagt der 80-Jährige. Dadurch habe er nie die Bodenhaftung verloren und vielen Schülern rhetorisch auf die Sprünge geholfen. Den Geburtstag wolle er nach vielen Presseterminen am Abend ruhig im Kreis der Familie ausklingen lassen.