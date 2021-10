Reporter-Legende Günther Koch: Biografie vom "Abgrund"

Wenn von der "Stimme Frankens" die Rede ist, wissen nicht nur Fußball-Fans, wer damit gemeint ist. 28 Jahre lang war Günther Koch als Sportreporter für den BR aktiv. In dieser Zeit hat er sich vor allem mit seinen Reportagen über den 1. FC Nürnberg bundesweit einen Namen gemacht. Auch der Frankfurter Autor und Fußball-Fan Jürgen Roth gehört zu seinen Fans und hat nun eine Biografie über den mittlerweile 79-Jährigen herausgebracht.

Aus dem Bewunderer wurde ein Freund

Schon in den 1970er Jahren war Jürgen Roth als Radiohörer ein Bewunderer von Günther Koch. Mitte der Neunziger bat Roth Koch dann um einen Termin, um eine Reportage über den virtuosen Radioreporter zu machen. Daraus habe sich eine enge Freundschaft entwickelt, berichteten die beiden bei ihrer Buchvorstellung in einer Gaststätte am Dutzendteich, unweit von Kochs früherer Wirkungsstätte, dem Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Roth brachte zwei CDs mit gesammelten Reportagen aus Günther Kochs Archiv heraus. Nun hat er ein über 300-seitiges Buch über Koch geschrieben, das nach seinem Bekunden noch viel dicker hätte ausfallen können.

"Hier ist Nürnberg – wir melden uns vom Abgrund"

Dabei sind nur zwei Kapitel so, wie man sich eine klassische Biografie vorstellt. Der Rest besteht aus Niederschriften von Kochs eindrucksvollsten Reportagen – etwa der legendären ARD-Bundesliga-Konferenz von 1999, in der Koch über den bitteren und unerwarteten Abstieg des 1. FC Nürnberg berichten musste. Der Satz "Hier ist Nürnberg – wir melden uns vom Abgrund", den Koch beim Saisonfinale gegen den SC Freiburg prägte, ist heute ein geflügeltes Wort. Doch auch andere Zitate finden sich in dem Buch wieder: wie ehemalige Kollegen über Koch denken, was Fans über ihn sagen oder auch, wie herrlich derb Günther Koch beim Autofahren fluchen kann.

Jürgen Roth plant weiteres Buch über Günther Koch

Dabei musste sich Jürgen Roth aber auf den Fußball-Reporter Günther Koch beschränken, obwohl er eigentlich noch ganz andere Seiten beleuchten wollte: Koch, der Lehrer, Koch, der SPD-Mann, der sogar in den Landtag hätte einziehen können, Koch, der FCN-Aufsichtsrat oder auch Koch, der Mann, der sich sozial engagiert – das alles sei viel zu kurz gekommen. Letztlich sei das sein Fehler gewesen, räumt Roth ein: "Ich bin als Autor vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, was den Umfang anbelangt, denn ein Verlag kann natürlich kein 800-Seiten-Buch über Günther Koch drucken", erklärt Roth. Und damit verspricht er bereits, dass es im nächsten Jahr ein weiteres Buch geben wird, das die Seiten, die im aktuellen Buch zu kurz gekommen sind, noch aufgreift.

Günther Koch: Reportagen "machen mich glücklich"

Doch Günther Koch ist mit dem jetzigen Buch, das im Münchner Verlag Antje Kunstmann erschienen ist, erstmal zufrieden. "Die jetzt transkripierten Reportagen erinnern mich an all das, was ich erleben, sehen und berichten durfte und machen mich glücklich". Allerdings verweist auch die Reporter-Legende darauf, dass einiges aufgespart wurde. "Vor allem die kritischen Dinge liegen noch auf Halde – sie sind aber bereits aufgeschrieben". Somit dürfte im kommenden Jahr so etwas wie Teil zwei der Günther-Koch-Biografie erscheinen.