Veitshöchheim außer Rand und Band

Wer bei der Prunksitzung in Veitshöchheim über den roten Teppich läuft, hat es geschafft. Die Fastnacht in Franken ist das gesellschaftliche Ereignis in der närrischen Zeit. So viele wollen dabei sein, dass sogar das Los entscheiden muss. Ein BR-Team hat das bunte Treiben begleitet. Die Promis aus Politik, Wirtschaft und Kultur stehen im Mittelpunkt, aber auch die Macher und Künstler. Am Ende der Sendung knallte die Konfetti-Kanone, doch die Lichter gingen noch lange nicht aus. Das bunte Treiben ging weiter und mitten drin: die Macher der Fastnacht in Franken-Reportage.