Reparierte Straubinger Madonna tritt Heimreise an

Dort montierte er den Kopf mithilfe von Spezialdübeln wieder an den Körper. Die Statue, die wohl in der Mangelzeit rund um den Ersten Weltkrieg entstanden ist, sei aus damals verfügbaren Materialien geformt worden, so Offermann. "Das Material ist uns in der Hand zerfallen", erklärte der "Puppendoktor". Kunsthistorisch sei der Wert der Statue gering. Es gehe jedoch um den ideellen Wert. Von der Beschädigung sei nun nichts mehr zu sehen.

Die Madonna kommt aufrecht stehend zurück nach Straubing. Um Erschütterungen an den Bruchstellen des Kopfes zu vermeiden, werde die Statue nicht liegend transportiert, sagte Offermann. Mit Blick auf den rund 600 Kilometer langen Weg von Neuss nach Straubing ergänzte er: "Das wird eine große Herausforderung."

Hintergrund:

Der Tatverdächtige, der im Oktober 2020 die Marienstatue in der Straubinger Jesuitenkirche geköpft haben soll, ist wieder frei. Der junge Mann sei "krankheitsbedingt schuldunfähig", so die Staatsanwaltschaft Regensburg. Das Ermittlungsverfahren sei deswegen eingestellt worden. Bei der beschuldigten Person handelte es sich um einen Straubinger, der zur Tatzeit 20 Jahre gewesen sein soll. Ein Polizist hatte auf dem Weg zum Dienst am Abend des 22. Oktober 2020 am Eingang der Jesuitenkirche den abgeschlagenen Kopf der Marienfigur entdeckt, dem eine Mund-Nase-Maske übergezogen worden war. Im Vorraum der Kirche stieß der Beamte auf die umgestürzte und beschädigte Statue. Die Figur war seit Dezember 2020 im niederrheinischen Neuss. Der dort ansässige Puppendoktor Marcel Offermann restaurierte sie unentgeltlich.

mit KNA-Material