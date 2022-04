Reparieren statt wegwerfen: Eine Münchner Schule macht’s vor

Nachhaltigkeit als Schulfach: Diese Idee hatte die Münchner Rudolf-Steiner-Schule und sie hat bereits Nachahmer gefunden. Mittlerweile wird "Fixing for future" nach dem Vorbild der Münchner Waldorfschule an sieben Schulen deutschlandweit angeboten. Wenn Reparieren an allen Schulen Unterrichtsfach wäre, dann würden sich unsere Elektroschrottberge, Altkleiderhaufen und das, was wir zum Wertstoffhof bringen, gewaltig reduzieren – davon sind die Initiatoren überzeugt.

Am Anfang stand eine Vision

Die Idee zu "Fixing for future", Reparieren als Schulfach, hatte Mathe- und Physiklehrer Walter Kraus. "Heute wird durch Werbung vermittelt, sobald die Sachen alt sind, brauche ich was Neues und dann verliert das an Wert. Wenn ich aber ein Teil habe und das selber repariere und merke, jetzt wird’s auf einmal wertvoller, dann habe ich gewonnen mit der Idee, weil dann versuche ich wirklich, die Lebensdauer von diesen Geräten so lange wie möglich zu verlängern."

Vom Hobby zum Beruf

Angefangen hatte alles vor sieben Jahren mit der Elektroreparaturwerkstatt. Die Schülerinnen und Schüler reparieren unter Anleitung von Ehrenamtlichen und Lehrern Toaster, Lampen, aber auch ausgefallene Gegenstände wie eine alte Schreibmaschine oder einen Brotbackautomaten. Mittlerweile ist das Reparieren weit mehr als nur ein Schulfach, sagt Walter Kraus. Ein Schüler wünsche sich zu Weihnachten nur noch Werkzeug. Er habe sich daheim eine Werkstatt eingerichtet und sich auf Handyreparatur spezialisiert. Damit verdiene er jetzt sein Geld.

Ausgleich zum Lernstress

An der Münchner Rudolf-Steiner-Schule gibt es inzwischen einen großen Kundenstamm. Die Schüler reparieren alles kostenfrei, auch wenn sie dafür mehrere Unterrichtsstunden brauchen. Nur für bestellte Ersatzteile oder selbst Gedrucktes aus dem 3D-Drucker bekommen sie Geld. Der Zehntklässler Beat ist seit Gründung der Werkstatt dabei. "Nachdem man den ganzen Tag an der Schulbank saß, mit dem Kopf gearbeitet hat, nach der Schule mit den Händen aktiv zu werden, das ist schon ein Runterkommen, hat etwas Entspannendes, hier zu arbeiten und macht superviel Spaß."