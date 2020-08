Reparatur eines Rollers endet in Explosion

Schrecksekunde mitten in Karlburg im Landkreis Main-Spessart: An einer Straße in der Dorfmitte fliegen Gullideckel durch die Luft, in den Häusern spritzt aus Toiletten Abwasser wie aus Fontänen. Schuld daran war ein 25-Jähriger, der mit einem Freund eigentlich nur einen Roller instand setzen wollte.

Die zwei Männer schraubten in einem Hof an dem Kleinkraftrad. Als sie eine Pause machen, tropfen aus der Kraftstoffleitung etwa ein bis zwei Liter Benzin und rinnen in einen Regenabfluss. Dort verdampfte das Benzin zu einem hochentzündlichen Gemisch und verteilte sich in der angrenzenden Kanalisation der Straße.

Explosion durch ausgelaufenes Benzin

Als der Besitzer den Roller starten wollte, gab es eine Explosion in der Kanalisation. Durch die Detonation wurden insgesamt drei Kanaldeckel auf die Fahrbahn geschleudert. Bei den umliegenden Häusern drückte es Abwasser über die Siphons zurück in die Wohnungen. Der Druck war dermaßen stark, dass das Wasser der Toiletten im ersten Stockwerk noch bis an die Decke spritzte.

Keine Verletzten, nur Verunreinigungen

Die Freiwilligen Feuerwehren Karlstadt und Karlburg waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie sperrten die Straße ab und untersuchten die Kanalisation nach weiterem entzündlichem Material. Nach einer Stunde konnten sie Entwarnung geben.

Glücklicherweise entstanden lediglich Verunreinigungen in den Wohnhäusern. Personen sind nicht verletzt. Es laufen Ermittlungen wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

