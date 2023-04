Reparatur des Unfallschadens auf der Steinernen Brücke beginnt

Nachdem die Brüstung der Steinernen Brücke in Regensburg Ende März durch einen Unfall beschädigt worden ist, sollen am Montag bei guter Witterung die Reparaturmaßnahmen beginnen. Wie die Stadt mitteilt, wird der Schaden an der Brücke auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Zum Nachlesen: Steinerne Brücke in Regensburg nach kuriosem Unfall gesichert

Reparatur soll Ende Mai fertig sein

Bevor die Arbeiten auf der Brücke durchgeführt werden können, wird ein Gerüst auf der Jahninsel aufgebaut und eine Verkehrssicherung auf der Brücke eingerichtet. Damit bleibt auf Höhe der Unfallstelle eine Restbreite von voraussichtlich nur 1,5 Metern. Fußgänger können die Brücke weiterhin in beiden Richtungen passieren, Radführer müssen absteigen.

Die beim Unfall beschädigten Brüstungsplatten wurden bereits bestellt. Eventuell müssen noch weitere Steine oder Platten ausgebaut und auf Schäden untersucht werden. Bis die neuen Platten da sind, wird die Baustelle ruhen. In dieser Zeit will die Stadt versuchen, die Baustelle zu verkleinern, so dass mehr Platz auf der Brücke bleibt.

Die Reparaturmaßnahmen sollen voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen werden.