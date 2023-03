Reparatur als Imagefaktor - Kerzenwachs rettet Reißverschluss

Nachhaltig ist, das zu nutzen, was man hat. Ein Berg-Rucksack wird im Durchschnitt fünf bis acht Jahre lang getragen. Er hält aber deutlich länger, so der Ausrüster und Rucksackhersteller Deuter im schwäbischen Gersthofen. Auf BR24-Nachfrage heißt es, dass die Zahl der Reparaturen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. 2018 waren es rund 3.500 Reparaturen, im Jahr 2021 wurden mehr als 4.600 Reparaturen durchgeführt, so Angela Vögele von Deuter.

Auch Rucksäcke haben Schwachstellen

Christine Schiller sitzt in ihrer Werkstatt im Münchner Westend an einer alten Pfaff-Nähmaschine. Bei diesem Modell kann sie den Rucksack einfach drüberstülpen und so den Boden ausbessern. Alte und neue Rucksäcke baumeln an einem Kleider-Ständer. Auf dem Arbeitstisch liegen Fahrrad – und Fototaschen und aus den Regalen leuchten bunte Garnrollen, daneben stapeln sich Schachteln mit Schnallen und Schließen. Die größte Schwachstelle ist der Reißverschluss. Denn der muss unter Spannung halten oder über kantige Ecken laufen. Zeitaufwendig ist das Heraustrennen genauso wie das Einnähen des Reißverschlusses, sagt die gelernte Schneiderin.

Kunden kommen aus ganz Europa

Im Oktober 2020, während der Corona-Zeit - hat sie angefangen mit ihrer Rucksackwerkstatt. Die Website war sofort ein Erfolg. Denn Rucksäcke sind oft viel mehr als nur ein Tragesystem. Kunden bringen ihren Lieblingsrucksack, mit dem sie seit Jahrzehnten unterwegs sind. Ein Bergführer will seinen Rucksack richten lassen, mit dem er im Himalaya geführt hat. Ein Australier kommt in München an, will weiter zum Bergsteigen in die Dolomiten, doch sein Rucksack hat einen Gurt verloren und steht bei ihr, erzählt die Schneiderin.