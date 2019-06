Rentweinsdorf: Unbekannter Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Eine Polizeistreife wollte den Mann in Rentweinsdorf kontrollieren. Der Mann gab in seinem roten Audi A3 jedoch Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet in Rentweinsdorf und dann über eine Landstraße in Richtung Kirchlauter. Der Mann durchfuhr die Ortschaften Salmsdorf und Goggelgereuth und fuhr sein Auto schließlich in einem Feldweg nahe Goggelgereuth fest.

Beifahrer festgesetzt, Fahrer war geflüchtet

Als das Fahrzeug aufgefunden wurde, war nur noch der Beifahrer vor Ort. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Flucht des Fahrers gefährdet wurden oder Hinweise auf dessen Identität geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 zu melden.