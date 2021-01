Rentnerpaar übergibt Betrügern Gold und Bargeld

In Altdorf bei Landshut ist ein Rentnerehepaar auf den so genannten Callcenter-Trick hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, übergaben sie Betrügern Goldbarren und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Betrüger schüchtern Ehepaar mit Lügengeschichte ein

Das Paar hatte einen Anruf erhalten: Am anderen Ende gab sich ein Mann als Polizist aus. Er nannte sich "Carsten Schmid" und warnte das Paar, dass in Altdorf eine ältere Dame überfallen worden sei. Am Tatort habe die Polizei eine Notiz mit der Anschrift des Ehepaares aufgefunden.

Der üblichen Vorgehensweise nach konnten die Betrüger in den darauffolgenden Telefonaten das Ehepaar derart einschüchtern, dass die Wertgegenstände und das Bargeld im Bankschließfach nicht mehr sicher seien und deshalb an die Polizei übergeben werden sollten.

Geld und Gold an der Haustüre übergeben

Am Nachmittag tauchte schließlich ein unbekannter Mann an der Wohnung des Ehepaares auf. In der Annahme, es würde sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln, übergab man ihm Goldbaren und Bargeld in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrages. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und rät zur Vorsicht am Telefon.