Rentnermord in Bayreuth: Fall wird neu aufgerollt

Im April 2017 wurde in Bayreuth ein 88-jähriger Rentner in seinem Haus Opfer eines Raubmordes. Eineinhalb Jahre später wurde ein 36-Jähriger wegen Mordes und Diebstahls zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun hat aber der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Bayreuth aufgehoben. Der Grund: Ein anderer Ablauf des Geschehens sei durchaus möglich.

Die Strafkammer konnte zwar bewiesen, dass der bereits Verurteilte dem Rentner Kopfschläge zugefügt habe und der Mann eine Treppe hinuntergefallen sei. Dadurch hatte sich der Senior tödliche Verletzungen zugezogen. Aber diese Feststellungen könnten nicht als Beleg herangezogen werden, dass die Schläge auch an oder auf der Treppe erfolgt seien, so die Begründung des Bundesgerichtshofes.

Tötungsvorsatz nicht bewiesen

Folglich sei nicht beweisen, dass der Rentner aufgrund der Schläge die Treppe hinuntergestürzt sei und somit sei auch nicht zweifelsfrei von einem Tötungsvorsatz des Verurteilten auszugehen, so die Begründung des Bundesgerichtshofs. Das Verfahren wurde zwischenzeitlich an eine andere Strafkammer des Landgerichts Bayreuth zur erneuten Entscheidung weitergegeben. Der Beginn der Hauptverhandlung steht noch nicht fest.

Zum Hintergrund des Falls: Angeklagt waren zwei Männer wegen des Mordes an einem 88-jährigen Rentner. Die beiden Männer kommen aus der Nähe von Augsburg. Sie haben laut Gericht Trickdiebstähle im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. Am 12. April 2017 waren sie nach Bayreuth gefahren, um einen 88-jährigen Rentner in seinem Haus in der Innstraße auszurauben.

Sturz auf Steintreppe

Dabei hatte der nun wegen Mordes verurteilte Täter den Rentner mit einem bislang unbekannten Gegenstand massiv gegen den Kopf und das Jochbein geschlagen. Der Senior war eine Steintreppe hinuntergestürzt. Dass er durch die massive Gewalteinwirkung sterben würde, habe der 36-Jährige billigend in Kauf genommen, hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts.

Beide Männer flüchteten nach der Tat mit Schmuck und Bargeld im Wert von 2.500 Euro. Erst in Crailsheim hatte der mitangeklagte 36-Jährige einen anonymen Notruf abgesetzt. Daraufhin wurde der Rentner mit schwersten Verletzungen gefunden. Der Rentner starb zwei Tage später an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und den Folgen im Krankenhaus.

DNA-Spur brachte Durchbruch

Die Polizei war schnell von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. In der Soko "Inn" hatten 30 Polizisten nach Spuren gesucht. Sie hatten mehrere hundert Vernehmungen in ganz Deutschland geführt und mehrere Wohnungen durchsucht. Den Durchbruch hatte schließlich eine DNA-Spur von einem der Männer gebracht, die Ermittler am Tatort gefunden hatten.

Daraufhin waren die beiden Männer festgenommen worden. Sie sind polizeibekannt und sie hatten schon vor dem Raubmord mehrere schwere Straftaten begangen. Der Mitangeklagte – ebenfalls 36 Jahre alt – muss wegen Diebstahls und unterlassener Hilfeleistung für fünf Jahre und zwei Monate hinter Gitter.