Rentnerin von Müllauto überrollt und getötet

Im Kreis Passau ist ein tragischer Unfall mit einem Müllwagen passiert: Eine Frau wurde getötet. Vermutlich hatte sie der Fahrer übersehen. Die Polizei ermittelt.

Müllfahrzeug in einer engen Straße

Nach derzeitigem Kenntnisstand leerte der Fahrer eines Müllfahrzeugs die Mülltonnen in einer engen Straße in Schwarzhöring. Offensichtlich wollte eine 78-jährige Frau links an dem Müllfahrzeug vorbeigehen. Der Fahrer bemerkte die Frau nicht, da das Müllfahrzeug in Fahrtrichtung rechts gelenkt wird. Laut Polizei geriet die Frau unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Dadurch erlitt sie tödliche Verletzungen.

Unfallursache muss noch geklärt werden

Der Fahrer hat den Vorfall nicht bemerkt, heißt es. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Passau einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.