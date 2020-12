Rentnerin verschickt mindestens 60 Briefe mit Beleidigungen

Die Polizei hat nach langen Ermittlungen eine Rentnerin aus dem Wegscheider Land im Landkreis Passau identifizieren können, die über Monate hinweg rund 60 anonym Briefe mit beleidigendem Inhalt verschickt hat.

Porto-Betrug lässt die Frau auffliegen

Aufgeflogen war die Frau, weil sie Versand-Codes für die Briefe, eine Art digitale Briefmarke, mehrmals benutzt hatte und der Versanddienstleister deswegen Anzeige erstattete. Die Briefe waren an unterschiedliche Empfänger adressiert und enthielten laut Polizei größtenteils "ehrverletzende und beleidigende Inhalte". Nachdem die Polizei mit dem Empfängern gesprochen hatte, wurde die Seniorin als Tatverdächtige genannt - die Polizei Hauzenberg übernahm die Ermittlungen. Die Täterin wurde zudem von einem Zeugen beim Einwurf eines Briefes in seinen Briefkasten beobachtet.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Gegen die Rentnerin wurde laut Polizei schon in der Vergangenheit ermittelt. Seit 2017 hatte sie beleidigende Briefe verschickt, auch dazu verwendete sie kopierte Briefmarken. Sehr stark betroffen von den Briefen war eine junge Frau, die bei der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis und auch beim Arbeitgeber angeschwärzt, verleumdet und beleidigt wurde. Als das Opfer den Wohnort wechselte, war kurze Zeit Ruhe. Als die Tatverdächtige dann aber durch Zufall von einer bekannten die neue Anschrift des Opfers erfuhr, gingen die Beleidigungen und Verleumdungen per Brief wieder los.

Wie die Polizei mitteilt, wird gegen die Seniorin jetzt wegen 60 beleidigender Briefe ermittelt. Insgesamt gibt es 25 Geschädigte.