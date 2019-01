Rentnerin umgestoßen und schwer verletzt

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag eine 76-jährige Rentnerin laut Polizei mit Absicht angerempelt, so dass sie stürzte. Dabei zog sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Aichach gebracht werden. Die Polizei Aichach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Schubsender Mann laut Polizei kein Einzelfall

Der 78-jährige Ehemann der Verletzten gab an, der Täter sei zwischen 50 und 60 Jahre alt, sei hellgrau gekleidet gewesen und hätte einen auffälligen Gang. In Aichach hatte schon in den vergangenen zwei Jahren immer wieder ein Schubser sein Unwesen getrieben und vorwiegend Frauen angerempelt. Laut Peter Löffler, dem stellvertretenden Dienststellenleiter der Aichacher Polizei, deute der aktuelle Fall auf einen 51-jährigen Aichacher hin, der schon in der Vergangenheit wegen ungebührlichen Verhaltens und Schubsens aufgefallen war. Noch laufen aber die Ermittlungen, ein Zeuge wird voraussichtlich noch heute vernommen.