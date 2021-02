Rentnerin übergibt fünfstelligen Betrag an Enkeltrickbetrüger

Eine 77 Jahre alte Frau aus Ering im Landkreis Rottal-Inn hat einen fünfstelligen Euro-Betrag an Betrüger ausgehändigt. Wie die Polizei mitteilt, ist die Rentnerin auf den sogenannten Enkeltrick hereingefallen. Es ist sehr frustrierend, dass das immer wieder passiert, so ein Polizeisprecher.

Mehr zu dieser und anderen Telefonbetrugs-Maschen können Sie hier nachlesen

Geld für angebliche Eigentumswohnung benötigt

Eine Anruferin hatte sich am Montag als Enkelin der Frau ausgegeben. Da diese zwei Enkelinnen hat, erschien ihr das offenbar plausibel, so die Polizei. Die Anruferin erzählte, sie würde gerade beim Notar sitzen und 40.000 Euro für einen Wohnungskauf benötigen. Nach längerem Zureden ließ sich die Frau darauf ein, ihrer vermeintlichen Enkelin etwa die Hälfte des Betrags zu leihen, so die Polizei.

Junger Mann holt Geld an der Haustüre ab

Nachdem sie das Geld bei einer Bank abgehoben hatte, kam gegen 17 Uhr ein dunkler Minivan am Wohnhaus der Rentnerin an. Ein etwa 25 Jahre alter, schlanker Mann mit dunkler Kleidung und weißen Turnschuhen nahm das Geldkuvert entgegen.

Polizei bittet um Hinweise

Weil die 77-Jährige nichts mehr von ihrer vermeintlichen Enkelin hörte, wurde sie misstrauisch und verständigte die Polizei. Nun wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Eventuell kann jemand Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen machen. Die Kripo Passau ermittelt.

Anzeigen auch in Landshut

Wie die Polizei in Landshut berichtet, kam es dort heute zu mehreren Anzeigen. Vermeintliche Verwandte rufen vor allem Senioren an und wollen an deren Geld: Sie bitten um finanzielle Unterstützung nach einem Unfall oder für einen Wohnungskauf. Bislang erkannten die Senioren den Trick und es kam noch zu keiner Geldübergabe, so die Polizei Landshut.

Die Kriminalpolizei warnt ausdrücklich vor Telefonbetrug und rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen zu übergeben. Wer ähnliche Anrufe erhält, soll sofort die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren.