Rentnerin kassiert Anzeige wegen Karamellwaffeln für 1,99 Euro

Ein Ladendetektiv hatte die Seniorin am Mittwochabend beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in Marktredwitz in Oberfranken die Waffeln probierte - ohne diese kaufen zu wollen. Die Rentnerin hatte nach Angaben der Polizei die Packung geöffnet, eine Waffel herausgenommen, angebissen und die angebissene Waffel dann wieder in die Packung zurückgelegt.

Motiv: Heißhunger auf Süßes

Grund für diese verbotene Kostprobe war nicht etwa Hunger, sondern einfach nur plötzlicher Appetit auf Süßes. Der Schaden des Geschäftes in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) betrug den Angaben zufolge 1,99 Euro. Gegen die 67-Jährige wurde Anzeige wegen Diebstahls erlassen. Das Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft Hof abgegeben, hieß es weiter.