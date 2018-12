Rentner wendet auf Autobahn: Acht Verletzte

Ein Rentner hat einen schweren Unfall auf der A8 ausgelöst. Nachdem der 79-Jährige die Autobahnausfahrt Dasing verpasst hatte, hielt er laut Polizeiangaben am rechten Fahrbahnrand, um zu wenden.

In der Folge geriet der Rentner in die Spur des Wagens einer 26-jährigen Frau, die in das wendende Auto fuhr. Sie und ihr Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, ebenso wie der 79-jährige Unfallverursacher.

Kollision mit Rettungswagen

Daraufhin fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der linken Fahrbahn zum Unfallort. Eine 52-Jährige übersah den Rettungswagen, obwohl er Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte, und wechselte ebenfalls in die linke Spur. Der Rettungswagen prallte auf den Pkw der 52-Jährigen und kollidierte dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Es wurden vier weitere Menschen verletzt.

Gegen den 79-jährigen Mann und die 52-jährige Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.