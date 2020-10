Rentner verprügelt Ex-Freundin mit Brechstange - Lebensgefahr

Die mutmaßliche Beziehungstat hat sich in Sulzbach am Main am Donnerstag ereignet. Ein 69-Jähriger Rentner schlug mit einer Brechstange auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein und verletzte sie schwer. Seit Freitagnachmittag sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, war es gegen 21.30 Uhr im gemeinsamen Wohnhaus der ehemaligen Freundin zu dem tätlichen Übergriff gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 72-jährige dabei mit einem Brecheisen aus Metall schwer verletzt. Das Motiv ist noch unklar.

Zustand des 72-jährigen Opfers kritisch

Nach der Tat wählte der 69-Jährige selbst den Notruf. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren schnell in Sulzbach am Main eingetroffen. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die lebensbedrohlich verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist ihr Gesundheitszustand nach wie vor kritisch.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Am Freitagmittag wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 69-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags anordnete. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.