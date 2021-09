Rentner um 35.000 Euro betrogen: 14-Jähriger als Geldabholer

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche hat eine Betrügerbande 35.000 Euro von einem Rentner in Zirndorf erbeutet. Wie die Polizei erst heute mitteilt, wurde der 88-Jährige mit einem Schockanruf zu der Geldübergabe bewegt.

Falscher Polizist rief bei Rentner an

Ein Anrufer hatte sich als Polizist ausgegeben und dem Senior erklärt, seine Tochter habe einen tödlichen Autounfall verursacht. Um sie vor der Haft zu bewahren, müsse er eine Kaution in Höhe von mehreren 10.000 Euro bezahlen. Daraufhin hob der Mann das Geld bei mehreren Banken ab und übergab es in der Nähe des Amtsgerichtes Fürth an eine Frau, von der er annahm, sie sei von der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Polizei nimmt 14-jährigen Geldabholer fest

Als die Betrüger sich erneut meldeten, um für den nächsten Tag eine weitere Geldübergabe zu vereinbaren, hatte sich bereits die echte Polizei eingeschaltet. Zum Schein ging der Senior auf den Betrug ein. Diesmal sollten 50.000 Euro Bargeld an einen Kassenbeamten übergeben werden. Doch nach der Übergabe eines Umschlags mit Papierschnipseln, nahmen Zivilbeamte den erst 14-jährigen Geldabholer fest.

Ein Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen. Die Polizei versucht nun die Strukturen der Bande und weitere Täter zu ermitteln. Von den 35.000 Euro fehlt bisher jede Spur.